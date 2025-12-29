https://ria.ru/20251229/dtp-2065507205.html
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей - РИА Новости, 29.12.2025
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей
В Астраханской области при столкновении двух автомобилей погибли два ребенка, сообщил журналистам представитель УМВД по региону. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T20:06:00+03:00
2025-12-29T20:06:00+03:00
2025-12-29T20:51:00+03:00
происшествия
астраханская область
волгоград
астрахань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
астраханская область
волгоград
астрахань
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей
В Астраханской области двое детей погибли, еще пятеро человек пострадали в ДТП