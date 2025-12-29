В Астраханской области в ДТП погибли двое детей

«

"В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автомобиля Chevrolet 2004 года рождения, пассажиры LADA — женщина 2005 и мужчина 1999 года рождения. Погибли двое детей — мальчики 2025 года рождения", — сказал представитель ведомства.