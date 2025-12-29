Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 29.12.2025 (обновлено: 20:51 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/dtp-2065507205.html
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей - РИА Новости, 29.12.2025
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей
В Астраханской области при столкновении двух автомобилей погибли два ребенка, сообщил журналистам представитель УМВД по региону. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T20:06:00+03:00
2025-12-29T20:51:00+03:00
происшествия
астраханская область
волгоград
астрахань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251229/dzhoshua-2065453087.html
астраханская область
волгоград
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астраханская область, волгоград, астрахань, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Астраханская область, Волгоград, Астрахань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей

В Астраханской области двое детей погибли, еще пятеро человек пострадали в ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости. В Астраханской области при столкновении двух автомобилей погибли два ребенка, сообщил журналистам представитель УМВД по региону.
Авария произошла в 18:05 мск на 332-м километре автодороги ВолгоградАстрахань. По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta.
«

"В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автомобиля Chevrolet 2004 года рождения, пассажиры LADA — женщина 2005 и мужчина 1999 года рождения. Погибли двое детей — мальчики 2025 года рождения", — сказал представитель ведомства.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Экс-чемпион мира по боксу попал в ДТП со смертельным исходом, пишут СМИ
Вчера, 16:26
 
ПроисшествияАстраханская областьВолгоградАстраханьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала