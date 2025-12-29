Рейтинг@Mail.ru
Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/dodon-2065420845.html
Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа
Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа - РИА Новости, 29.12.2025
Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа
Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов, бывший президент страны Игорь Додон заявил, что инициировал подготовку проекта парламентской резолюции в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:35:00+03:00
2025-12-29T14:35:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
игорь додон
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045035051_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_ebf466c81c4023005e68bf5bed08b82c.jpg
https://ria.ru/20251228/moldaviya-2065180621.html
https://ria.ru/20251227/filat-2065054153.html
https://ria.ru/20251226/moldavija-2064977735.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045035051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c435c66226601ac0d6011d58a08ac2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, игорь додон, запорожская аэс, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Игорь Додон, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций
Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа

Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа по Украине

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПредставители оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон
Представители оппозиционного Патриотического блока: председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Представители оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов, бывший президент страны Игорь Додон заявил, что инициировал подготовку проекта парламентской резолюции в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа.
"В то время как весь мир активно обсуждает пути восстановления мира в нашем регионе, власть в Молдавии молчит, словно снова ждет указаний извне – от сети глобалистов и Сороса. Считаю, что такое бездействие недопустимо. Мы обязаны занять четкую и ответственную позицию. Именно поэтому сегодня я выступаю с предложением о принятии парламентом Республики Молдова резолюции в поддержку мирного плана Дональда Трампа", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду сформировала параллельную систему власти
28 декабря, 15:09
Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Интерпол объявил в розыск экс-премьера Молдавии Филата по запросу Франции
27 декабря, 14:27
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.️
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Отказ МВФ финансировать Молдавию ударит по имиджу страны, считает экономист
26 декабря, 19:30
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийИгорь ДодонЗапорожская АЭСРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала