Весь мир ценит усилия Трампа по установлению мира, заявил Дмитриев - РИА Новости, 29.12.2025
00:24 29.12.2025
Весь мир ценит усилия Трампа по установлению мира, заявил Дмитриев
Весь мир ценит усилия Трампа по установлению мира, заявил Дмитриев - РИА Новости, 29.12.2025
Весь мир ценит усилия Трампа по установлению мира, заявил Дмитриев
Весь мир ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по установлению мира, заявил спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 29.12.2025
Весь мир ценит усилия Трампа по установлению мира, заявил Дмитриев

Дмитриев: весь мир ценит усилия Трампа и его команды по установлению мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Весь мир ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по установлению мира, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Весь мир ценит усилия президента Трампа и его команды по установлению мира", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
10 декабря, 18:44
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ожидания Зеленского о поддержке Трампа не оправдались, пишет FT
Вчера, 23:20
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным
Вчера, 23:00
 
В миреРоссияСШАКиевКирилл ДмитриевДональд ТрампСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийЗапорожская АЭС
 
 
