Исчезновение "Боинга" в 2014 году: почему его не могут найти

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ни фрагментов фюзеляжа, ни тел, ни убедительных ответов. Спустя годы такие случаи обрастают теориями, но техническая правда остается недосягаемой. Самый известный из них — исчезновение Ни фрагментов фюзеляжа, ни тел, ни убедительных ответов. Спустя годы такие случаи обрастают теориями, но техническая правда остается недосягаемой. Самый известный из них — исчезновение пассажирского Boeing малайзийских авиалиний в 2014-м. И вот новое объяснение.

"Не нашли — не платим"

Boeing 777—200 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года. Через два часа после взлета самолет исчез с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии официально признали катастрофу и объявили всех находившихся на борту погибшими.

В 2025 году к поискам вновь подключилась американо-британская компания Ocean Infinity. По условиям контракта с властями Малайзии действует жесткий принцип no find, no fee: "не нашли — не платим". Компания получит 70 миллионов долларов только в случае обнаружения значимых обломков

© AP Photo / Rob Griffith ВВС Австралии осуществляют поиски пропавшего самолета авиакомпании Malaysia Airlines в южной части Индийского океана

Поисковая зона определена вдоль так называемой седьмой дуги — линии, рассчитанной по спутниковым данным. Речь идет о площади размером около 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии. Ранее, весной 2025-го, Ocean Infinity уже проводила пробную фазу, но была вынуждена свернуть работы из-за штормов.

Это уже третья попытка компании найти MH370: предыдущие экспедиции в 2018 году также не дали результата. Активная фаза поисков ожидается совсем скоро.

"Уже не впервой"

Исчезновение малайзийского Boeing кажется уникальным лишь на первый взгляд. В истории авиации есть куда более старые и не менее странные случаи.

© AP Photo / Joshua Paul Портрет пилота пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines Захарии Ахмада Шаха на экране телефона

Пятого декабря 1945 года пять американских торпедоносцев-бомбардировщиков " Эвенджер " вылетели с базы Форт-Лодердейл во Флориде для обычного учебного задания. Погода была идеальной, маршрут отработан десятки раз. Топлива хватало с большим запасом.

После успешного бомбометания звено легло на обратный курс, но вскоре командир сообщил, что самолеты потеряли ориентировку и не видят землю. Пилоты несколько раз меняли направление, однако берег так и не появился. В последний раз они вышли на связь около 19:00. По расчетам, через час у них закончилось топливо.

Поисковая операция стала одной из крупнейших в истории ВМС США: более 300 самолетов и 21 корабль прочесывали Атлантику, побережье Флориды и Багамы. Не нашли ничего: ни обломков, ни спасательных средств. Даже бумажные стаканчики с борта не всплыли. Экипажи до сих пор числятся пропавшими без вести.

© AP Photo / Ng Han Guan Родственники пассажиров пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines во время брифинга в Пекине, Китай

Официальное расследование возложило ответственность на командира звена, который якобы перепутал направление. Однако исчезновение произошло в районе Бермудского треугольника, что породило десятки альтернативных гипотез — от магнитных аномалий до фантастических версий. Ни одна из них так и не получила доказательств.

"Он мог уйти туда, где его уже не достать"

Заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов, много лет анализирующий авиационные происшествия, считает: отсутствие следов само по себе не аномалия. Напротив, в ряде сценариев это закономерный итог.

"Что могло произойти с Boeing, вариабельность очень большая. И если не нашли следов до сих пор, то, видимо, он нырнул в океан очень глубоко. Вероятно, угодил в какую-то расщелину, где много иловых осадков, которые полностью закрыли самолет", — поясняет Попов изданию " АиФ ".

По его словам, глубины Индийского океана изучены фрагментарно. Даже при наличии современной техники поиск на глубине тысяч метров напоминает работу вслепую. Если лайнер оказался в тектонической впадине или на склоне подводного каньона, шанс обнаружить его минимален.

Генерал подчеркивает: если самолет и будет найден, то не в результате системного поиска.

"Лайнер так и останется похороненным в океане, если его случайно не найдут. Возможно, будут проводиться какие-то водолазные работы. Или дайверы-туристы занырнут и случайно наткнутся на обломки", — говорит он.

А если он вообще не там?

Попов обращает внимание и на альтернативный сценарий, который часто упускают из виду. При отключенной вторичной радиолокации самолет мог уйти с расчетного маршрута на тысячи километров.

"Если предположить, что была отключена вторичная радиолокация, он мог полететь куда угодно, о месте и знать никто не будет. <…> Столкнулся с горой какой-нибудь и остался на этой горе лежать. А найти даже большой лайнер под кронами деревьев в условиях сырого климата, где происходит интенсивное разрастание растений, очень проблематично", — подытоживает он.

© AP Photo / Binsar Bakkara Родственники успокаивают родителей одного из пассажиров рейса MH370 Malaysia Airlines

История знает примеры, когда обломки самолетов находили спустя десятилетия в горах или джунглях — буквально в нескольких километрах от населенных пунктов.