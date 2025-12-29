Исчезновение "Боинга" в 2014 году: почему его не могут найти

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ни фрагментов фюзеляжа, ни тел, ни убедительных ответов. Спустя годы такие случаи обрастают теориями, но техническая правда остается недосягаемой. Самый известный из них — исчезновение пассажирского Boeing малайзийских авиалиний в 2014-м. И вот новое объяснение.
"Не нашли — не платим"
Boeing 777—200 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года. Через два часа после взлета самолет исчез с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии официально признали катастрофу и объявили всех находившихся на борту погибшими.
В 2025 году к поискам вновь подключилась американо-британская компания Ocean Infinity. По условиям контракта с властями Малайзии действует жесткий принцип no find, no fee: "не нашли — не платим". Компания получит 70 миллионов долларов только в случае обнаружения значимых обломков.
© AP Photo / Rob GriffithВВС Австралии осуществляют поиски пропавшего самолета авиакомпании Malaysia Airlines в южной части Индийского океана
© AP Photo / Rob Griffith
ВВС Австралии осуществляют поиски пропавшего самолета авиакомпании Malaysia Airlines в южной части Индийского океана
Поисковая зона определена вдоль так называемой седьмой дуги — линии, рассчитанной по спутниковым данным. Речь идет о площади размером около 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии. Ранее, весной 2025-го, Ocean Infinity уже проводила пробную фазу, но была вынуждена свернуть работы из-за штормов.
Это уже третья попытка компании найти MH370: предыдущие экспедиции в 2018 году также не дали результата. Активная фаза поисков ожидается совсем скоро.
"Уже не впервой"
Исчезновение малайзийского Boeing кажется уникальным лишь на первый взгляд. В истории авиации есть куда более старые и не менее странные случаи.
© AP Photo / Joshua PaulПортрет пилота пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines Захарии Ахмада Шаха на экране телефона
© AP Photo / Joshua Paul
Портрет пилота пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines Захарии Ахмада Шаха на экране телефона
Пятого декабря 1945 года пять американских торпедоносцев-бомбардировщиков "Эвенджер" вылетели с базы Форт-Лодердейл во Флориде для обычного учебного задания. Погода была идеальной, маршрут отработан десятки раз. Топлива хватало с большим запасом.
После успешного бомбометания звено легло на обратный курс, но вскоре командир сообщил, что самолеты потеряли ориентировку и не видят землю. Пилоты несколько раз меняли направление, однако берег так и не появился. В последний раз они вышли на связь около 19:00. По расчетам, через час у них закончилось топливо.
Поисковая операция стала одной из крупнейших в истории ВМС США: более 300 самолетов и 21 корабль прочесывали Атлантику, побережье Флориды и Багамы. Не нашли ничего: ни обломков, ни спасательных средств. Даже бумажные стаканчики с борта не всплыли. Экипажи до сих пор числятся пропавшими без вести.
© AP Photo / Ng Han GuanРодственники пассажиров пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines во время брифинга в Пекине, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
Родственники пассажиров пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines во время брифинга в Пекине, Китай
Официальное расследование возложило ответственность на командира звена, который якобы перепутал направление. Однако исчезновение произошло в районе Бермудского треугольника, что породило десятки альтернативных гипотез — от магнитных аномалий до фантастических версий. Ни одна из них так и не получила доказательств.
"Он мог уйти туда, где его уже не достать"
Заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов, много лет анализирующий авиационные происшествия, считает: отсутствие следов само по себе не аномалия. Напротив, в ряде сценариев это закономерный итог.
"Что могло произойти с Boeing, вариабельность очень большая. И если не нашли следов до сих пор, то, видимо, он нырнул в океан очень глубоко. Вероятно, угодил в какую-то расщелину, где много иловых осадков, которые полностью закрыли самолет", — поясняет Попов изданию "АиФ".
По его словам, глубины Индийского океана изучены фрагментарно. Даже при наличии современной техники поиск на глубине тысяч метров напоминает работу вслепую. Если лайнер оказался в тектонической впадине или на склоне подводного каньона, шанс обнаружить его минимален.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День второй
Международный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День второй
Генерал подчеркивает: если самолет и будет найден, то не в результате системного поиска.
"Лайнер так и останется похороненным в океане, если его случайно не найдут. Возможно, будут проводиться какие-то водолазные работы. Или дайверы-туристы занырнут и случайно наткнутся на обломки", — говорит он.
А если он вообще не там?
Попов обращает внимание и на альтернативный сценарий, который часто упускают из виду. При отключенной вторичной радиолокации самолет мог уйти с расчетного маршрута на тысячи километров.
"Если предположить, что была отключена вторичная радиолокация, он мог полететь куда угодно, о месте и знать никто не будет. <…> Столкнулся с горой какой-нибудь и остался на этой горе лежать. А найти даже большой лайнер под кронами деревьев в условиях сырого климата, где происходит интенсивное разрастание растений, очень проблематично", — подытоживает он.
© AP Photo / Binsar BakkaraРодственники успокаивают родителей одного из пассажиров рейса MH370 Malaysia Airlines
© AP Photo / Binsar Bakkara
Родственники успокаивают родителей одного из пассажиров рейса MH370 Malaysia Airlines
История знает примеры, когда обломки самолетов находили спустя десятилетия в горах или джунглях — буквально в нескольких километрах от населенных пунктов.
Прошло более десяти лет, но ни одного подтвержденного крупного фрагмента самолета найдено не было. Это сделало рейс MH370 самым загадочным исчезновением судна гражданской авиации XXI века.