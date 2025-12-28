https://ria.ru/20251228/oblomki-2065133155.html
Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Британо-американская компания Ocean Infinity получит от властей Малайзии 70 миллионов долларов только в случае обнаружения значительных обломков пропавшего пассажирского самолёта рейса MH370 у берегов Австралии, в противном случае компания не получит ни цента, следует из официальных документов властей Малайзии, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По условиям контракта "no find, no fee" ("не нашли - не платим"), подписанного в марте 2025 года, оплата строго обусловлена успехом. Поиск пройдёт в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии
, вдоль так называемой "7-й дуги" - линии, рассчитанной по спутниковым данным.
Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.
Ранее в марте-апреле 2025 года компания уже провела пробную фазу, но остановилась из-за штормов. Ocean Infinity уже пыталась найти MH370 в 2018 году - безрезультатно. Это третья попытка компании.
Ожидается, что активная фаза поисковой операции начнётся 30 декабря.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 77
7-200 авиакомпании Malaysia Airlines
, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура
в Пекин
с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России
, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана
. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.