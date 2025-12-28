Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Британо-американская компания Ocean Infinity получит от властей Малайзии 70 миллионов долларов только в случае обнаружения значительных обломков пропавшего пассажирского самолёта рейса MH370 у берегов Австралии, в противном случае компания не получит ни цента, следует из официальных документов властей Малайзии, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По условиям контракта "no find, no fee" ("не нашли - не платим"), подписанного в марте 2025 года, оплата строго обусловлена успехом. Поиск пройдёт в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии , вдоль так называемой "7-й дуги" - линии, рассчитанной по спутниковым данным.

Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.

Ранее в марте-апреле 2025 года компания уже провела пробную фазу, но остановилась из-за штормов. Ocean Infinity уже пыталась найти MH370 в 2018 году - безрезультатно. Это третья попытка компании.