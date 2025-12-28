Рейтинг@Mail.ru
Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370
06:20 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/oblomki-2065133155.html
Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370
Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370 - РИА Новости, 28.12.2025
Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370
Британо-американская компания Ocean Infinity получит от властей Малайзии 70 миллионов долларов только в случае обнаружения значительных обломков пропавшего... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T06:20:00+03:00
2025-12-28T06:20:00+03:00
в мире
западная австралия
куала-лумпур
пекин
malaysia airlines
boeing 777-200
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600559665_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_5885ddf06814f983b6b8dd8d1af39615.jpg
https://ria.ru/20251226/poiski-2064768477.html
https://ria.ru/20251226/poiski-2064759871.html
западная австралия
куала-лумпур
пекин
в мире, западная австралия, куала-лумпур, пекин, malaysia airlines, boeing 777-200
В мире, Западная Австралия, Куала-Лумпур, Пекин, Malaysia Airlines, Boeing 777-200
Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370

РИА Новости: Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370

© AP Photo / Greg Wood Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане
 Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Greg Wood
Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Британо-американская компания Ocean Infinity получит от властей Малайзии 70 миллионов долларов только в случае обнаружения значительных обломков пропавшего пассажирского самолёта рейса MH370 у берегов Австралии, в противном случае компания не получит ни цента, следует из официальных документов властей Малайзии, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По условиям контракта "no find, no fee" ("не нашли - не платим"), подписанного в марте 2025 года, оплата строго обусловлена успехом. Поиск пройдёт в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии, вдоль так называемой "7-й дуги" - линии, рассчитанной по спутниковым данным.
Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.
Ранее в марте-апреле 2025 года компания уже провела пробную фазу, но остановилась из-за штормов. Ocean Infinity уже пыталась найти MH370 в 2018 году - безрезультатно. Это третья попытка компании.
Ожидается, что активная фаза поисковой операции начнётся 30 декабря.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
В миреЗападная АвстралияКуала-ЛумпурПекинMalaysia AirlinesBoeing 777-200
 
 
