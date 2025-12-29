Атака на резиденцию Путина направлена на срыв переговоров, считает эксперт

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Попытка атаки на резиденцию президента РФ могла быть предпринята киевскими властями не самостоятельно, за этим шагом могут стоять силы, заинтересованные в срыве возможных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает турецкий эксперт по международным отношениям Эрхан Дениз.

Владимира Путина в Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

"Попытка нападения на резиденцию президента РФ выглядит как шаг, направленный на подрыв переговорной повестки. Очевидно, что это не решение, которое киевская власть способна принять в одиночку. Те, кто заинтересован в продолжении войны, стремятся сорвать переговоры между Путиным и Трампом ", — сказал собеседник агентства

В числе таких сил, по словам эксперта, "некоторые структуры и лица в США", а также сторонники продолжения конфликта в Евросоюзе.

Президент США в воскресенье перед переговорами с Владимиром Зеленским Майами пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.

Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.