Рейтинг@Mail.ru
Атака на резиденцию Путина направлена на срыв переговоров, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ataka-2065522603.html
Атака на резиденцию Путина направлена на срыв переговоров, считает эксперт
Атака на резиденцию Путина направлена на срыв переговоров, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
Атака на резиденцию Путина направлена на срыв переговоров, считает эксперт
Попытка атаки на резиденцию президента РФ могла быть предпринята киевскими властями не самостоятельно, за этим шагом могут стоять силы, заинтересованные в срыве РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:35:00+03:00
2025-12-29T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
новгородская область
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251229/ataka-2065507975.html
https://ria.ru/20251229/tramp-2065516565.html
https://ria.ru/20251229/ataka-2065511400.html
россия
сша
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, новгородская область, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Новгородская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Атака на резиденцию Путина направлена на срыв переговоров, считает эксперт

Дениз: атака на резиденцию Путина могла быть предпринята не самостоятельно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Попытка атаки на резиденцию президента РФ могла быть предпринята киевскими властями не самостоятельно, за этим шагом могут стоять силы, заинтересованные в срыве возможных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает турецкий эксперт по международным отношениям Эрхан Дениз.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
Вчера, 20:15
"Попытка нападения на резиденцию президента РФ выглядит как шаг, направленный на подрыв переговорной повестки. Очевидно, что это не решение, которое киевская власть способна принять в одиночку. Те, кто заинтересован в продолжении войны, стремятся сорвать переговоры между Путиным и Трампом", — сказал собеседник агентства
В числе таких сил, по словам эксперта, "некоторые структуры и лица в США", а также сторонники продолжения конфликта в Евросоюзе.
Президент США в воскресенье перед переговорами с Владимиром Зеленским в Майами пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп заявил, что атака на резиденцию Путина произошла в деликатный момент
Вчера, 21:45
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
В понедельник Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали Путина о переговорах с украинской стороной, сообщил Ушаков журналистам.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Первый зампред ГД поддержал слова Лаврова про атаку на резиденцию Путина
Вчера, 20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАНовгородская областьВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала