Рейтинг@Mail.ru
Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ataka-2065506270.html
Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина
Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина
Попытка киевских властей атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина во время мирных переговоров выглядит самоубийственной, а Кремль в такой ситуации... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T20:00:00+03:00
2025-12-29T20:00:00+03:00
в мире
россия
новгородская область
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20251229/ataka-2065504947.html
https://ria.ru/20251229/ushakov-2065500536.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065502675.html
россия
новгородская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, новгородская область, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, Новгородская область, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина

Озер назвал атаку Киева на резиденцию Путина самоубийственной

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Попытка киевских властей атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина во время мирных переговоров выглядит самоубийственной, а Кремль в такой ситуации может счесть действующее руководство Украины нелегитимным, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Слуцкий прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина
Вчера, 19:51
"Попытка киевского правительства атаковать резиденцию президента во время мирных переговоров может быть названа только самоубийственной", - заявил собеседник агентства.
По оценке турецкого эксперта, заявление главы МИД РФ означает, что после возможного прекращения огня меры по сдерживанию подобных "глупых атак" будут усилены.
"Москва предпочтет быть гораздо более бескомпромиссной в вопросах своих гарантий безопасности, и это станет одним из главных пунктов повестки дня переговоров", — считает Озер.
Он также допустил, что российская сторона "может счесть нынешнее киевское правительство нелегитимным" и отказаться подписывать мирное соглашение с Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп назвал атаку Украины на резиденцию Путина сумасшедшей, заявил Ушаков
Вчера, 19:27
Президент США Дональд Трамп в воскресенье перед переговорами с Зеленским в Майами пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
В понедельник Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали Путина о переговорах с украинской стороной, сообщил Ушаков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин заявил Трампу, что атака ВСУ на резиденцию не останется без ответа
Вчера, 19:40
 
В миреРоссияНовгородская областьСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала