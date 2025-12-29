Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Попытка киевских властей атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина во время мирных переговоров выглядит самоубийственной, а Кремль в такой ситуации может счесть действующее руководство Украины нелегитимным, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

"Попытка киевского правительства атаковать резиденцию президента во время мирных переговоров может быть названа только самоубийственной", - заявил собеседник агентства.

По оценке турецкого эксперта, заявление главы МИД РФ означает, что после возможного прекращения огня меры по сдерживанию подобных "глупых атак" будут усилены.

"Москва предпочтет быть гораздо более бескомпромиссной в вопросах своих гарантий безопасности, и это станет одним из главных пунктов повестки дня переговоров", — считает Озер.

Он также допустил, что российская сторона "может счесть нынешнее киевское правительство нелегитимным" и отказаться подписывать мирное соглашение с Владимиром Зеленским

Президент США Дональд Трамп в воскресенье перед переговорами с Зеленским в Майами пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.

Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.