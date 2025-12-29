Рейтинг@Mail.ru
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, сообщил Лавров
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 29.12.2025 (обновлено: 19:10 29.12.2025)
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, сообщил Лавров
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, сообщил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, сообщил Лавров
Москва после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области пересмотрит переговорную позицию, сообщил глава МИД Сергей... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:24:00+03:00
2025-12-29T19:10:00+03:00
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, сообщил Лавров

Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области пересмотрит переговорную позицию, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
26 декабря, 08:00
В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года Киев предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотника дальнего действия на резиденцию Путина. Все БПЛА уничтожили силами ПВО, данных о пострадавших нет. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа — цели и время ударов уже определены, отметил министр.
При этом Лавров подчеркнул, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса по Украине с Вашингтоном.
«

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта", — добавил глава МИД.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря, 08:00

Беседа Путина и Трампа

Накануне перед переговорами с Владимиром Зеленским в Майами президент США Дональд Трамп пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинСШАДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
