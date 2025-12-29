Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, сообщил Лавров

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области пересмотрит переговорную позицию, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", — сказал он.
В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года Киев предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотника дальнего действия на резиденцию Путина. Все БПЛА уничтожили силами ПВО, данных о пострадавших нет. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа — цели и время ударов уже определены, отметил министр.
«
"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта", — добавил глава МИД.
Беседа Путина и Трампа
Накануне перед переговорами с Владимиром Зеленским в Майами президент США Дональд Трамп пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.