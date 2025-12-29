Рейтинг@Mail.ru
Алентова ушла, как хотела, рассказала Меньшова
Культура
 
13:25 29.12.2025
Алентова ушла, как хотела, рассказала Меньшова
Алентова ушла, как хотела, рассказала Меньшова
Алентова ушла, как хотела, рассказала Меньшова

Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) и её дети Таисия и Андрей Гордины на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина
Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) и её дети Таисия и Андрей Гордины на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) и её дети Таисия и Андрей Гордины на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, говоря об уходе своей матери, народной артистки РФ Веры Алентовой, рассказала, что она ушла так, как хотела - в одно мгновенье улетела, как птичка.
Церемония прощания с Алентовой проходит в Театре Пушкина в Москве в понедельник.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
25 декабря, 16:37
"Знаете, что я хочу сказать нам всем в утешение, то, что утешает и меня все эти печальные дни? Она ушла, как хотела. Она мечтала так уйти. Когда она сама обсуждала эту тему по поводу того, когда она уйдет, она говорила: "Только бы не стать обузой. Только бы не быть ни для кого проблемой. Просто вот если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем. Я думаю, что Господь ее услышал настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение", - сказала Меньшова со сцены.
Меньшова также поблагодарила журналистов, которые дежурили около Театра Маяковского и сняли, как Алентова вошла в здание театра, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким.
Прощание с Верой Алентовой
"Она вышла из такси, которое я ей заказала. И я ждала, когда она мне позвонит, чтобы заказать ей обратно такси. Я увидела, как она видит вот эту толпу людей, которая стоит около Театра Маяковского. Ей последнее время было тяжело ходить по лестнице, не держась за руку или за перила. Но она поняла, что стоят журналисты и смотрят на нее - и она взлетела по этой лестнице, как будто ей 20 лет. В этом была вся она. Она взлетела и ушла с невероятным благородством и достоинством", - добавила она.
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
