Рейтинг@Mail.ru
В калининградском аэропорту произошел сбой работы информационных табло - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 29.12.2025 (обновлено: 15:46 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/aeroport-2065440229.html
В калининградском аэропорту произошел сбой работы информационных табло
В калининградском аэропорту произошел сбой работы информационных табло - РИА Новости, 29.12.2025
В калининградском аэропорту произошел сбой работы информационных табло
Сбой работы информационных табло произошел в аэропорту Калининграда, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво". РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:43:00+03:00
2025-12-29T15:46:00+03:00
калининград
москва
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841762400_0:162:3092:1901_1920x0_80_0_0_f66a16b2a5532522b69a40e89e8b7a85.jpg
https://ria.ru/20251229/kaliningrad-2065283686.html
https://ria.ru/20251228/samolet-2065246057.html
калининград
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841762400_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9fe0496a069dcb293e36aac0486393a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, москва, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В калининградском аэропорту произошел сбой работы информационных табло

В аэропорту Калининграда произошел сбой работы информационных табло

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 29 дек – РИА Новости. Сбой работы информационных табло произошел в аэропорту Калининграда, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".
"В связи с временным сбоем в работе информационных табло аэропорта просим вас внимательно следить за голосовыми объявлениями о статусах рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов
Вчера, 08:16
Уточняется, что для получения актуальной информации можно обратиться к сотрудникам на стойке информации в центре зала аэропорта или позвонить в колл‑центр.
По данным онлайн–табло аэропорта "Храброво" на 14.20 (15.20 мск) понедельника, на вылет из Калининграда задерживается 10 рейсов в Москву, Санк-–Петербург и Пермь, га вылет – 14 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что ее сотрудники контролирует соблюдение прав пассажиров во время задержки рейсов из Калининграда.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Аэропорт Сочи отправил на запасные аэродромы восемь воздушных судов
28 декабря, 23:02
 
КалининградМоскваСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала