Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда - РИА Новости, 29.12.2025
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров во время задержки рейсов из Калининграда, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.12.2025
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда
