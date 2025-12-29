Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда

По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 13.15 (14.15 мск) понедельника, в Калининграде на вылет задерживаются десять рейсов в Москву, Санкт – Петербург, Екатеринбург и Пермь. На прилет – 20 рейсов из Москвы, Санкт – Петербурга и Перми.