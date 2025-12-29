Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/aeroport-2065430364.html
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда - РИА Новости, 29.12.2025
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров во время задержки рейсов из Калининграда, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:57:00+03:00
2025-12-29T14:57:00+03:00
происшествия
калининград
санкт-петербург
москва
северо-западная транспортная прокуратура
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841762840_0:0:3297:1855_1920x0_80_0_0_6ab57d902c7c2e5e64ee5ba1974418d5.jpg
https://ria.ru/20251229/prokuratura-2065420657.html
калининград
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841762840_566:0:3297:2048_1920x0_80_0_0_c5f23fe7822f6634abe843f188303702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, санкт-петербург, москва, северо-западная транспортная прокуратура, новый год
Происшествия, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Северо-Западная транспортная прокуратура, Новый год
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда

Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 29 дек – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров во время задержки рейсов из Калининграда, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, в связи с поздним прибытием воздушных судов задерживается вылет 15 рейсов из Калининграда в Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург и Пермь. Время задержек составляет от 30 минут до 5 часов.
"Калининградская транспортная прокуратура контролирует ситуацию и своевременное обеспечение пассажиров услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами", - говорится в Telegram–канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 13.15 (14.15 мск) понедельника, в Калининграде на вылет задерживаются десять рейсов в Москву, Санкт – Петербург, Екатеринбург и Пермь. На прилет – 20 рейсов из Москвы, Санкт – Петербурга и Перми.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Прокуратура рассказала о новой схеме телефонного мошенничества
Вчера, 14:35
 
ПроисшествияКалининградСанкт-ПетербургМоскваСеверо-Западная транспортная прокуратураНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала