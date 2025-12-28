Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025

© Getty Images / Joe Raedle Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025

Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заметно перестал улыбаться во время общения с прессой после того, как журналисты задали президенту США Дональду Трампу вопрос о возможной встрече с главой РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.

В начале общения с журналистами Зеленский прибыл на встречу с Трампом в приподнятом настроении, улыбался и выглядел расслабленным. Однако после того, как американскому лидеру начали задавать вопросы о Путине , выражение лица Зеленского стало меняться, а улыбка постепенно исчезла.

Когда Трамп перешёл к теме возможных контактов с Путиным и заявил, что вопрос встречи "зависит от обстоятельств", Зеленский заметно напрягся: он несколько раз дёрнул носом и сжал губы, пытаясь скрыть раздражение.

Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде . Переговоры, как обещал президент США , проходят в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.

Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.

В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.

Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС . Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.