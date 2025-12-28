Рейтинг@Mail.ru
Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным
23:00 28.12.2025 (обновлено: 09:21 29.12.2025)
Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
запорожская аэс
сша
россия
киев
в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, запорожская аэс, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным

РИА Новости: улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным

© Getty Images / Joe RaedleДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заметно перестал улыбаться во время общения с прессой после того, как журналисты задали президенту США Дональду Трампу вопрос о возможной встрече с главой РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
В начале общения с журналистами Зеленский прибыл на встречу с Трампом в приподнятом настроении, улыбался и выглядел расслабленным. Однако после того, как американскому лидеру начали задавать вопросы о Путине, выражение лица Зеленского стало меняться, а улыбка постепенно исчезла.
Когда Трамп перешёл к теме возможных контактов с Путиным и заявил, что вопрос встречи "зависит от обстоятельств", Зеленский заметно напрягся: он несколько раз дёрнул носом и сжал губы, пытаясь скрыть раздражение.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры, как обещал президент США, проходят в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Майами. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу
Вчера, 22:07
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп с тональным кремом на руке встретил Зеленского
Вчера, 22:55
 
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
 
 
