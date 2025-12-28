NBC рассказали, что Зеленский хочет обсудить с Трампом

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, инициативы которого затягивают процесс урегулирования на Украине, на воскресной встрече в Майами с президентом США Дональдом Трампом хочет поднять не только тему гарантий безопасности Киеву, но и экономические вопросы, а также восстановление Украины, сообщает телеканал NBC.
"В дополнение к гарантиям безопасности для Украины украинцы готовятся обсуждать экономическое процветание и реконструкцию страны", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на украинского чиновника.
Кроме того, по данным телеканала, возможно, по итогам встречи пройдет совместная конференция - "необязательно для того, чтобы объявить о чем-то новом, а для обсуждения результатов встречи".
Это будет четвертая встреча Трампа и Зеленского.
Первая встреча, в феврале 2025 года, закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.
В субботу Зеленский встретился с премьером Канады Марком Карни в Галифаксе.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.