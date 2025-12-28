Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский мог платить лидерам ЕС - РИА Новости, 28.12.2025
14:21 28.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский мог платить лидерам ЕС
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский мог платить лидерам ЕС - РИА Новости, 28.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский мог платить лидерам ЕС
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон полагает, что Владимир Зеленский в рамках коррупционных схем мог платить лидерам Евросоюза, в том числе главе евродипломатии Кае... РИА Новости, 28.12.2025
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
ларри джонсон
кайя каллас
центральное разведывательное управление (цру)
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, ларри джонсон, кайя каллас, центральное разведывательное управление (цру), еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ларри Джонсон, Кайя Каллас, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский мог платить лидерам ЕС

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский мог платить Каллас и фон дер Ляйен

© Getty Images / Thierry MonasseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон полагает, что Владимир Зеленский в рамках коррупционных схем мог платить лидерам Евросоюза, в том числе главе евродипломатии Кае Каллас и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
"Природа этой коррупции заключается не только в том, что Зеленский берет деньги... и покупает недвижимость и дорогие машины за рубежом... Она включает в себя и расчеты с разными людьми... Я вам гарантирую, что высокопоставленные лидеры Евросоюза, люди, как Кая Каллас и фон дер Ляйен, почти наверняка получали деньги", - рассказал Джонсон в интервью телеканалу RT.
По его мнению, выплаты в размере миллионов долларов могли получать и 29 членов американского конгресса, в том числе сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Среди возможных получателей выплат он назвал и экс-госсекретаря США Майка Помпео.
Ранее данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, показали, что более 90% жителей Украины оценивают уровень коррупции в стране как высокий, почти 40% считают, что Зеленский был частью коррупционной схемы в его окружении.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом удивило Запад
08:29
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЛарри ДжонсонКайя КалласЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
