МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон полагает, что Владимир Зеленский в рамках коррупционных схем мог платить лидерам Евросоюза, в том числе главе евродипломатии Кае Каллас и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
"Природа этой коррупции заключается не только в том, что Зеленский берет деньги... и покупает недвижимость и дорогие машины за рубежом... Она включает в себя и расчеты с разными людьми... Я вам гарантирую, что высокопоставленные лидеры Евросоюза, люди, как Кая Каллас и фон дер Ляйен, почти наверняка получали деньги", - рассказал Джонсон в интервью телеканалу RT.
По его мнению, выплаты в размере миллионов долларов могли получать и 29 членов американского конгресса, в том числе сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Среди возможных получателей выплат он назвал и экс-госсекретаря США Майка Помпео.
Ранее данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, показали, что более 90% жителей Украины оценивают уровень коррупции в стране как высокий, почти 40% считают, что Зеленский был частью коррупционной схемы в его окружении.