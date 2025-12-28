Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет обсудить с Трампом план из 20 пунктов - РИА Новости, 28.12.2025
Зеленский хочет обсудить с Трампом план из 20 пунктов
Зеленский хочет обсудить с Трампом план из 20 пунктов
Владимир Зеленский, который неоднократно своими действиями затягивал урегулирование конфликта, заявил, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 28.12.2025
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Зеленский хочет обсудить с Трампом план из 20 пунктов

Зеленский заявил, что хочет обсудить с Трампом мирный план из 20 пунктов

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский на встрече с Трампом в Майами
Владимир Зеленский на встрече с Трампом в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский на встрече с Трампом в Майами
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, который неоднократно своими действиями затягивал урегулирование конфликта, заявил, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом план из 20 пунктов, 90% которого якобы были составлены командами США и Украины.
Ранее Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского
Вчера, 22:15
"Мы будем говорить о плане из 20 пунктов... 90% которого, между прочим, были составлены двумя нашими (украинской и американской - ред.) командами. Думаю, они проделали хорошую работу", - заявил Зеленский.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры, как обещал президент США, пройдут в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп рассказал о важности урегулирования на Украине
Вчера, 21:49
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп рассказал о гарантиях для Украины со стороны ЕС
Вчера, 21:38
 
