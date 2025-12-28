Рейтинг@Mail.ru
Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом, пишут СМИ
18:54 28.12.2025
Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом, пишут СМИ
2025-12-28T18:54:00+03:00
2025-12-28T18:54:00+03:00
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер
© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с премьером Британии Киром Стармером, передает агентство Рейтер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондону в роли миротворца "похвастаться нечем", а действия британской стороны все больше представляют собой срыв, подрыв, иные диверсии и провокации. Именно усилиями бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона были сорваны стамбульские договоренности в марте 2022 года.
"В преддверии встречи с Трампом он (Зеленский - ред.) провел "подробный" телефонный разговор с британским премьером Стармером", - говорится в сообщении агентства.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на канцелярию Стармера сообщало, что британский премьер не присутствовал в субботу на переговорах с европейскими лидерами и Зеленским из-за загруженного графика.
Зеленского не встретили представители американской стороны в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Журналист высмеял Зеленского из-за случившегося перед встречей с Трампом
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир Стармер
 
 
