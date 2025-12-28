Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил действие законодательства о спорте в новых регионах - РИА Новости, 28.12.2025
16:58 28.12.2025
Путин продлил действие законодательства о спорте в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия положений законодательства в сфере спорта на территории новых регионов РФ до 1 января РИА Новости, 28.12.2025
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия положений законодательства в сфере спорта на территории новых регионов РФ до 1 января 2026 года.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Член комитета Совфеда по соцполитике Сергей Карякин ранее объяснял, что закон касается государственной аккредитации региональных спортивных федераций, установления особенностей включения в перечень базовых видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых в новых регионах РФ.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО
Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО
Россия Владимир Путин Сергей Карякин Совет Федерации РФ Общество
 
 
