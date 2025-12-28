Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 28.12.2025 (обновлено: 17:05 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/zaes-2065184674.html
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС - РИА Новости, 28.12.2025
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
В районе Запорожской АЭС началось временное прекращение огня, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:40:00+03:00
2025-12-28T17:05:00+03:00
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20251226/zaes-2064732207.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, россия
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи в Запорожской области
Линии электропередачи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В районе Запорожской АЭС началось временное прекращение огня, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«

"Важные работы по ремонту линий электропередачи у ЗАЭС начались после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. <...> Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый "период молчания" для восстановления передачи энергии между распределительными устройствами ЗАЭС и Запорожской ТЭС, что повысит ядерную безопасность", — говорится в заявлении на странице агентства в соцсети X.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
26 декабря, 08:00
Ранее директор станции Юрий Черничук рассказал РИА Новости, что Украина регулярно угрожает расправой сотрудникам ЗАЭС. Он добавил, что со временем персонал стал реагировать на это спокойно, несмотря на постоянное психологическое давление со стороны Киева.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала