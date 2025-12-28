https://ria.ru/20251228/zaes-2065184674.html
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС - РИА Новости, 28.12.2025
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
В районе Запорожской АЭС началось временное прекращение огня, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:40:00+03:00
2025-12-28T15:40:00+03:00
2025-12-28T17:05:00+03:00
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В районе Запорожской АЭС началось временное прекращение огня, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Важные работы по ремонту линий электропередачи у ЗАЭС начались после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. <...> Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый "период молчания" для восстановления передачи энергии между распределительными устройствами ЗАЭС и Запорожской ТЭС, что повысит ядерную безопасность", — говорится в заявлении на странице агентства в соцсети X.
Ранее директор станции Юрий Черничук рассказал РИА Новости, что Украина регулярно угрожает расправой сотрудникам ЗАЭС. Он добавил, что со временем персонал стал реагировать на это спокойно, несмотря на постоянное психологическое давление со стороны Киева.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.