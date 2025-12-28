Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, сообщили на станции - РИА Новости, 28.12.2025
15:34 28.12.2025 (обновлено: 18:00 28.12.2025)
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, сообщили на станции
происшествия, запорожская область, рафаэль гросси, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, сообщили на станции

Яшина: ситуация на ЗАЭС находится под контролем

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем, энергоснабжение обеспечивается за счет одной высоковольтной линии, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство. В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
На ЗАЭС рассказали о введении линии питания станции "Ферросплавная-1"
15:29
"Ситуация на атомной станции находится под полным контролем. Энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет линии "Днепровская", - сказала Яшина.
По ее словам, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены.
"Радиационный фон в норме и соответствует природным значениям", - подчеркнула Яшина.
Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению резервной линии питания станции "Ферросплавная-1". В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что линия связи была повреждена артобстрелом ВСУ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Электроэнергию ЗАЭС можно направлять майнинговым фермам, считают на станции
26 декабря, 13:39
 
ПроисшествияЗапорожская областьРафаэль ГроссиЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
