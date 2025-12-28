На ЗАЭС рассказали о введении линии питания станции "Ферросплавная-1"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Ремонт в районе Запорожской АЭС позволит ввести в работу резервную линию питания станции "Ферросплавная-1", отключенную из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее в воскресенье гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередачи начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщало международное агентство. В заявлении утверждалось, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня".
"Ремонтно-восстановительные работы идут. Их успешное завершение позволит ввести в работу резервную высоковольтную линию питания станции "Ферросплавная-1", отключенную из-за обстрелов ВСУ", - сказала Яшина.
Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии "Днепровская". В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что линия связи была повреждена артобстрелом ВСУ.