Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали о введении линии питания станции "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 28.12.2025 (обновлено: 15:35 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/zaes-2065182901.html
На ЗАЭС рассказали о введении линии питания станции "Ферросплавная-1"
На ЗАЭС рассказали о введении линии питания станции "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 28.12.2025
На ЗАЭС рассказали о введении линии питания станции "Ферросплавная-1"
Ремонт в районе Запорожской АЭС позволит ввести в работу резервную линию питания станции "Ферросплавная-1", отключенную из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:29:00+03:00
2025-12-28T15:35:00+03:00
запорожская аэс
запорожская область
евгений балицкий
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg
https://ria.ru/20251228/zaes-2065183865.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_16:0:1201:889_1920x0_80_0_0_23296678f75e74b603922c77b3d1b850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, магатэ
Запорожская АЭС, Запорожская область, Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
На ЗАЭС рассказали о введении линии питания станции "Ферросплавная-1"

Представитель ЗАЭС рассказал о введении линии питания станции "Ферросплавная-1"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Ремонт в районе Запорожской АЭС позволит ввести в работу резервную линию питания станции "Ферросплавная-1", отключенную из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее в воскресенье гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередачи начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщало международное агентство. В заявлении утверждалось, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня".
"Ремонтно-восстановительные работы идут. Их успешное завершение позволит ввести в работу резервную высоковольтную линию питания станции "Ферросплавная-1", отключенную из-за обстрелов ВСУ", - сказала Яшина.
Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии "Днепровская". В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что линия связи была повреждена артобстрелом ВСУ.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, сообщили на станции
15:34
 
Запорожская АЭСЗапорожская областьЕвгений БалицкийРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала