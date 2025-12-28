МАГАТЭ сообщил о начале ремонта линий электропередачи у Запорожской АЭС

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство.
В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.