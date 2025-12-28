Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ сообщил о начале ремонта линий электропередачи у Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.12.2025
11:28 28.12.2025 (обновлено: 11:35 28.12.2025)
МАГАТЭ сообщил о начале ремонта линий электропередачи у Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщил о начале ремонта линий электропередачи у Запорожской АЭС
магатэ, запорожская аэс
МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ сообщил о начале ремонта линий электропередачи у Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщил о начале работ по ремонту линий электропередачи у ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство.
"Гендиректор Гросси заявил, что у ЗАЭС начались важные работы по ремонту линий электропередач... Команда МАГАТЭ следит за ремонтными работами, которые, как ожидается, продлятся несколько дней", - сообщает Агентство на своей странице в соцсети X.
В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции
02:32
 
