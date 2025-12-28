МАГАТЭ сообщил о начале ремонта линий электропередачи у Запорожской АЭС

В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня".

В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.