Рейтинг@Mail.ru
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 28.12.2025 (обновлено: 07:31 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/zaes-2065123427.html
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции - РИА Новости, 28.12.2025
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции
Сотрудникам Запорожской атомной электростанции регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T02:32:00+03:00
2025-12-28T07:31:00+03:00
украина
энергодар
россия
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_0:39:3571:2048_1920x0_80_0_0_064cad2ee9f807bfecf675ec79c7e0d9.jpg
https://ria.ru/20251226/aes-2064860100.html
https://ria.ru/20251226/intensivnost-2064845171.html
украина
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_4a35d0145bd6dc386ac029d9e8bc7cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, энергодар, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
Украина, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции

Директор Черничук: сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы расправой

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Сотрудникам Запорожской атомной электростанции регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«
"Угрозы постоянно поступают в том или ином виде тем или иным сотрудникам. На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда, по мнению вооруженных сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся", – сказал Черничук.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Электроэнергию ЗАЭС можно направлять майнинговым фермам, считают на станции
26 декабря, 13:39
Он добавил, что со временем персонал станции стал реагировать на угрозы спокойно, несмотря на постоянное психологическое давление со стороны Украины.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства — Рафаэля Гросси.
В Москве ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
На ЗАЭС сообщили о высокой интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
26 декабря, 13:05
 
УкраинаЭнергодарРоссияРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала