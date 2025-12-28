Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции

ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Сотрудникам Запорожской атомной электростанции регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«
"Угрозы постоянно поступают в том или ином виде тем или иным сотрудникам. На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда, по мнению вооруженных сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся", – сказал Черничук.
Он добавил, что со временем персонал станции стал реагировать на угрозы спокойно, несмотря на постоянное психологическое давление со стороны Украины.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства — Рафаэля Гросси.
В Москве ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
На ЗАЭС сообщили о высокой интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
26 декабря, 13:05