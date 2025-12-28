Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Центра"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 500 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, пикап и станцию радиоэлектронной разведки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.