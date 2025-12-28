Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 28.12.2025 (обновлено: 12:21 28.12.2025)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Центра"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Центра"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 500 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, пикап и станцию радиоэлектронной разведки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригаде спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), бригаде теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Василевка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной разведки", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
Вчера, 21:27
 
