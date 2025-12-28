https://ria.ru/20251228/vsu-2065154759.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Центра"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Центра" - РИА Новости, 28.12.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 500 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, пикап и станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:15:00+03:00
2025-12-28T12:15:00+03:00
2025-12-28T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
доброполье (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_929b103085c136149a2460fa19b9df92.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065105287.html
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
доброполье (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b5eccdde86283d07be9fd17b7bce02b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность, доброполье (город)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Доброполье (город)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Центра"
МО РФ: ВСУ потеряли более 500 боевиков в зоне работы "Центра"