Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял Зеленского из-за случившегося перед встречей с Трампом - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 28.12.2025 (обновлено: 20:13 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/vstrecha-2065213674.html
Журналист высмеял Зеленского из-за случившегося перед встречей с Трампом
Журналист высмеял Зеленского из-за случившегося перед встречей с Трампом - РИА Новости, 28.12.2025
Журналист высмеял Зеленского из-за случившегося перед встречей с Трампом
Владимира Зеленского по прибытии в Майами на переговоры с президентом США Дональдом Трампом не встретили представители американской стороны, отметил ирландский... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T18:53:00+03:00
2025-12-28T20:13:00+03:00
в мире
сша
украина
майами
дональд трамп
чей боуз
ольга стефанишина
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065211187_0:11:1700:967_1920x0_80_0_0_ce1aa47c6a359827c2ec7094330541c4.jpg
https://ria.ru/20251228/krest-2065202562.html
https://ria.ru/20251228/vstrecha-2065190451.html
сша
украина
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065211187_239:0:1700:1096_1920x0_80_0_0_b2ee784043c2e26ebc6f01cf638b395e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, майами, дональд трамп, чей боуз, ольга стефанишина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, США, Украина, Майами, Дональд Трамп, Чей Боуз, Ольга Стефанишина, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Журналист высмеял Зеленского из-за случившегося перед встречей с Трампом

Боуз: Зеленского не встретили представители США у трапа самолета

Зеленского не встретили представители американской стороны в Майами
Зеленского не встретили представители американской стороны в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленского не встретили представители американской стороны в Майами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского по прибытии в Майами на переговоры с президентом США Дональдом Трампом не встретили представители американской стороны, отметил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются", — заявил Боуз с насмешкой.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Поставили крест". На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского
Вчера, 17:11
Журналист также подчеркнул, что глава киевского режима выглядел "подозрительно", и добавил, что у трапа самолета его встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела против нее уголовное дело.
Ранее украинский информационный портал "Новости.Live" опубликовал кадры, на которых Зеленский, выйдя из самолета, здоровается с представителями украинской стороны и членами экипажа воздушного судна. Кроме них на взлетно-посадочной площадке присутствовали только сотрудники аэропорта и телохранители Зеленского, но не было ни почетного караула, ни официальных представителей администрации президента США.
Подобные инциденты с главой киевского режима уже происходили: во время визита в США в октябре американская сторона также проигнорировала прибытие Зеленского. Председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо в беседе с РИА Новости отметил, что таким образом в США продемонстрировали унизительное отношение к нему.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости перед встречей с Трампом
Вчера, 16:10
 
В миреСШАУкраинаМайамиДональд ТрампЧей БоузОльга СтефанишинаСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала