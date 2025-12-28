МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского по прибытии в Майами на переговоры с президентом США Дональдом Трампом не встретили представители американской стороны, отметил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются", — заявил Боуз с насмешкой.
Журналист также подчеркнул, что глава киевского режима выглядел "подозрительно", и добавил, что у трапа самолета его встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела против нее уголовное дело.
Ранее украинский информационный портал "Новости.Live" опубликовал кадры, на которых Зеленский, выйдя из самолета, здоровается с представителями украинской стороны и членами экипажа воздушного судна. Кроме них на взлетно-посадочной площадке присутствовали только сотрудники аэропорта и телохранители Зеленского, но не было ни почетного караула, ни официальных представителей администрации президента США.
Подобные инциденты с главой киевского режима уже происходили: во время визита в США в октябре американская сторона также проигнорировала прибытие Зеленского. Председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо в беседе с РИА Новости отметил, что таким образом в США продемонстрировали унизительное отношение к нему.