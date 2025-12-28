https://ria.ru/20251228/vostok-2065154203.html
ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 185 военнослужащих в зоне действия сил "Востока", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 28.12.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
спецоперация
