Космодром Восточный подключили к подстанции "Амурская"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения, он будет получать энергию от крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 киловольт "Амурская", Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения, он будет получать энергию от крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 киловольт "Амурская", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

С 2014 года до последнего времени связь космодрома с Единой национальной электрической сетью обеспечивалась только через подстанцию 220 киловольт "Ледяная".

"Теперь компания (" Россети " - ред.) завершила второй этап проекта. На подстанции 500 киловольт "Амурская" была смонтирована новая ячейка на открытом распределительном устройстве 220 киловольт. От нее энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 58 километров до главной понизительной подстанции (ГПП) космического комплекса", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул гендиректор " Роскосмоса Дмитрий Баканов , слова которого приводит пресс-служба, создание устойчивой системы энергоснабжения космодрома стало значимым событием для отечественной ракетно-космической отрасли.

Он рассказал, что при создании ЛЭП было установлено более 200 опор, смонтировано порядка 180 километров провода и 60 километров грозотроса. Благодаря этому проекту космодром получит 49 Мегаватт по первой категории надежности.

"Завершение второго этапа проекта существенно повышает надежность и безопасность функционирования важнейших инфраструктурных объектов, гарантирует непрерывность их работы даже в экстремальных обстоятельствах. Одновременно эта работа способствует улучшению условий жизни горожан города Циолковский , обеспечивая население надежным электроснабжением, что особенно значимо в непростых климатических условиях", - сказал Баканов.

"Это важный шаг, который обеспечил надежное энергоснабжение не только Восточного, но и Циолковского. Благодарю всех, кто принял участие в реализации этого проекта", – добавил губернатор Амурской области Василий Орлов