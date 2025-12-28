В Калининградской области штормовой ветер повалил деревья

КАЛИНИНГРАД, 28 дек - РИА Новости. Штормовой ветер повалил 30 деревьев в Калининградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В субботу ГУ МЧС региона сообщило об усилении северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду.

"Двадцать восьмого декабря по состоянию на 9.10 (10.10 мск) прогноз не оправдался: максимальные порывы ветра зарегистрированы в городе Пионерский и поселке Рыбачий в Зеленоградском районе - 24 метров в секунду. В Калининграде максимальные порывы ветра составили 19 метров в секунду. Зарегистрировано падение 30 деревьев на территории региона, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в воскресенье, 28 декабря на территории региона сохранится северо-западный ветер 12-17 метров в секунду, на побережье до 20 метров в секунду.

Как сообщили РИА Новости в службе управления за движением судов калининградского морского канала, он закрыт для движения судов.

"Канал для движения судов закрыт со вчерашнего дня. Пока снижение ветра не ожидается... Ветер стихнет, а когда мы не знаем", - сказали в диспетчерской службы управления морского канала.

В пятницу один из крупнейших морских перевозчиков компания "Оборонлогистика", сообщила, что шторма на Балтике в ближайшие дни могут задержать грузы в Калининград. В Балтийском море высота волн может достигать более шести метров, порывы ветра - более 30 метров в секунду.