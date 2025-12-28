Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, что требуется от Киева для прекращения боевых действий - РИА Новости, 28.12.2025
21:08 28.12.2025
Ушаков рассказал, что требуется от Киева для прекращения боевых действий
донбасс, россия, юрий ушаков, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Юрий Ушаков, Украина
Ушаков рассказал, что требуется от Киева для прекращения боевых действий

Ушаков: для прекращения боевых действий от Киева требуется решение по Донбассу

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.
"Для их окончательного прекращения требуется, прежде всего, конечно, от Киева, смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая", - сказал Ушаков журналистам.
В США рассказали о катастрофе на Украине перед встречей Зеленского и Трампа
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияЮрий УшаковУкраина
 
 
