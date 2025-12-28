Ушаков сообщил о сроках согласования параметров рабочих групп по Украине

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что параметры рабочих групп по Украине будут согласованы в самом начале января.

"О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условленно в ближайшее время. Очевидно, в самом начале января", - сказал Ушаков.