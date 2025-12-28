Рейтинг@Mail.ru
Ушаков сообщил о сроках согласования параметров рабочих групп по Украине - РИА Новости, 28.12.2025
21:04 28.12.2025
Ушаков сообщил о сроках согласования параметров рабочих групп по Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что параметры рабочих групп по Украине будут согласованы в самом начале января. РИА Новости, 28.12.2025
в мире
украина
юрий ушаков
владимир путин
сша
россия
дональд трамп
украина
сша
россия
в мире, украина, юрий ушаков, владимир путин, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, США, Россия, Дональд Трамп
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что параметры рабочих групп по Украине будут согласованы в самом начале января.
Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился с предложением американского коллеги, чтобы продолжить работу по урегулированию на Украине в рамках специально создаваемых двух рабочих групп.
"О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условленно в ближайшее время. Очевидно, в самом начале января", - сказал Ушаков.
Ушаков рассказал, что Трамп хотел обсудить с Путиным
Вчера, 20:52
 
