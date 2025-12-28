Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 28.12.2025
21:02 28.12.2025
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 28.12.2025
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался один час 15 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:02:00+03:00
2025-12-28T21:02:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
мирный план сша по украине
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа

Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа продолжался 1 час 15 минут

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался один час 15 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президенты в начале разговора, продолжавшегося час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников", - сказал Ушаков журналистам.
С предыдущего разговора Путина и Трампа прошло 73 дня. Разговор в воскресенье стал девятым по счету с начала 2025 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп признал украинский кризис самым сложным для себя, заявил Ушаков
Вчера, 20:52
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала