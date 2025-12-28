Рейтинг@Mail.ru
Путин согласился с урегулированием в рамках рабочих групп, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
20:59 28.12.2025
Путин согласился с урегулированием в рамках рабочих групп, заявил Ушаков
Путин согласился с урегулированием в рамках рабочих групп, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа о том, чтобы продолжить работу по урегулированию на Украине в рамках... РИА Новости, 28.12.2025
в мире
россия
украина
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, украина, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин согласился с урегулированием в рамках рабочих групп, заявил Ушаков

Ушаков: Путин согласился с работой по урегулированию в рамках рабочих групп

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа о том, чтобы продолжить работу по урегулированию на Украине в рамках специально создаваемых двух рабочих групп, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп", - сказал Ушаков журналистам.
Трамп признал украинский кризис самым сложным для себя, заявил Ушаков
