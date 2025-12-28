https://ria.ru/20251228/ushakov-2065227055.html
Трамп говорил с Путиным о скорейшем завершении конфликта, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт... РИА Новости, 28.12.2025
