Трамп и Путин обсудили прекращение огня на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
20:55 28.12.2025 (обновлено: 21:20 28.12.2025)
Трамп и Путин обсудили прекращение огня на Украине, заявил Ушаков
в мире
россия
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
сша
украина
в мире, россия, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, сша, украина
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Украина
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп придерживаются аналогичных взглядов на то, что предлагаемое украинцами и европейцами временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта, заявил в воскресенье журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Путиным. По словам Ушакова, он был организован по инициативе президента США и продолжался 1 час 15 минут.
"Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", - сказал Ушаков.
Трамп хотел поговорить с Путиным перед встречей с Зеленским, заявил Ушаков
