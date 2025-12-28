https://ria.ru/20251228/ushakov-2065226764.html
Трамп и Путин обсудили прекращение огня на Украине, заявил Ушаков
Трамп и Путин обсудили прекращение огня на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп и Путин обсудили прекращение огня на Украине, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп придерживаются аналогичных взглядов на то, что предлагаемое украинцами и европейцами... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:55:00+03:00
2025-12-28T20:55:00+03:00
2025-12-28T21:20:00+03:00
в мире
россия
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_67f62a0b4e86c9adac967e7e0df123a5.jpg
https://ria.ru/20251228/tramp-2065226853.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_38a9d7acefdc2ee9a6256ac3960a5186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, сша, украина
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Украина
Трамп и Путин обсудили прекращение огня на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп и Путин плохо отнеслись к временному прекращению огня на Украине