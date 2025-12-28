https://ria.ru/20251228/ushakov-2065226458.html
Разговор Путина и Трампа носил дружеский и деловой характер, заявил Ушаков
Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, заявил помощник президента России РИА Новости, 28.12.2025
