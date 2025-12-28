Рейтинг@Mail.ru
20:54 28.12.2025 (обновлено: 21:01 28.12.2025)
Разговор Путина и Трампа носил дружеский и деловой характер, заявил Ушаков
Разговор Путина и Трампа носил дружеский и деловой характер, заявил Ушаков
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор.
"Весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам.
Трамп говорил с Путиным о скорейшем завершении конфликта, заявил Ушаков
