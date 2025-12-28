Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о гарантиях для Украины со стороны ЕС - РИА Новости, 28.12.2025
21:38 28.12.2025 (обновлено: 21:42 28.12.2025)
Трамп рассказал о гарантиях для Украины со стороны ЕС
Трамп рассказал о гарантиях для Украины со стороны ЕС - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп рассказал о гарантиях для Украины со стороны ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны будут очень сильно вовлечены в будущие гарантии безопасности Украине. РИА Новости, 28.12.2025
Трамп рассказал о гарантиях для Украины со стороны ЕС

Трамп: ЕС будет сильно вовлечен в гарантии безопасности для Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны будут очень сильно вовлечены в будущие гарантии безопасности Украине.
"Будут предусмотрены меры и оборудование в сфере безопасности, это будет прочное соглашение. Европейские страны активно вовлечены в этот процесс", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Первая встреча Трампа и Зеленского, в феврале 2025 года, закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Россия ценит посредничество США по Украине, заявил Трамп
