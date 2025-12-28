Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили, чего боятся в команде Зеленского - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ukraina-2065230797.html
СМИ сообщили, чего боятся в команде Зеленского
СМИ сообщили, чего боятся в команде Зеленского - РИА Новости, 28.12.2025
СМИ сообщили, чего боятся в команде Зеленского
Ряд членов команды Владимира Зеленского выступал против его личной встречи с президентом США Дональдом Трампом из-за опасений повторения февральского скандала в РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:13:00+03:00
2025-12-28T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20251228/ssha-2065229896.html
https://ria.ru/20251228/ushakov-2065229750.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Дело Миндича
СМИ сообщили, чего боятся в команде Зеленского

FT: в команде Зеленского боятся повторения февральского скандала с Трампом

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ряд членов команды Владимира Зеленского выступал против его личной встречи с президентом США Дональдом Трампом из-за опасений повторения февральского скандала в Белом доме, когда американский лидер отчитал Зеленского, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник.
"Не каждый советник Владимира Зеленского поддерживал идею новой встречи с Дональдом Трампом лицом к лицу... Среди некоторых представителей его команды были опасения, что встреча во Флориде может пойти плохо, как катастрофические переговоры в Овальном офисе в феврале", - говорится в публикации со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским, заявил Ушаков
Вчера, 21:10
Ранее американский лидер сообщил, что встреча с Зеленским пройдет в 21.00 мск в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Это будет четвертая встреча Трампа и Зеленского.
Первая встреча, в феврале 2025 года, закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ушаков рассказал, что требуется от Киева для прекращения боевых действий
Вчера, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала