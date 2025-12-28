Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не готов идти на выборы и тянет время, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.12.2025
14:32 28.12.2025 (обновлено: 14:46 28.12.2025)
Зеленский не готов идти на выборы и тянет время, заявила Матвиенко
Зеленский не готов идти на выборы и тянет время, заявила Матвиенко
и. Владимир Зеленский не готов идти на выборы, он уже никто, пытается оттянуть время, чтобы не наступило мирное соглашение, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 28.12.2025
в мире
владимир зеленский
павел зарубин
совет федерации рф
валентина матвиенко
https://ria.ru/20251228/zelenskiy-2065175795.html
в мире, владимир зеленский, павел зарубин, совет федерации рф, валентина матвиенко
В мире, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Зеленский не готов идти на выборы и тянет время, заявила Матвиенко

Матвиенко: Зеленский не готов идти на выборы и тянет время

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский не готов идти на выборы, он уже никто, пытается оттянуть время, чтобы не наступило мирное соглашение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Вот он говорит: да, я готов на выборы. Да ничего не готов. Это оттянуть время, чтобы не наступило мирное соглашение. Чтобы пытаться доказать Европе Западной, что он ещё на что-то способен", - сказала политик журналисту "России 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что Зеленского к этому подталкивают и поджигатели, европейские разжигатели войны.
"Ты держись, мы с тобой, мы поддержим"... Ничего подобного не происходит", - сказала спикер С
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский мог платить лидерам ЕС
В миреВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
