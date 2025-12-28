Трамп рассказал о зале, в котором идет встреча с Зеленским

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что главный обеденный зал резиденции Мар-а-Лаго, в котором американская сторона проводит переговоры с Владимиром Зеленским и украинской делегацией, очень благоприятствует сделкам.

Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.