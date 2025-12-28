Трамп заявил, что у него нет сроков завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у него нет конкретных сроков завершения конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.