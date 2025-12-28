Трамп заявил, что у него нет сроков завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у него нет конкретных сроков завершения конфликта на Украине.
"У меня нет сроков (завершения конфликта на Украине - ред.)", - сказал Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
По итогам саммита на Аляске президент РФ Владимир Путин заявлял о заинтересованности России в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее он не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.