Трамп назвал переговоры по Украине "не настолько сложными"

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию продолжатся после встречи с Владимиром Зеленским.

"Я также собираюсь перезвонить президенту ( РФ Владимиру - ред.) Путину после встречи, и мы продолжим переговоры. Довольно сложные (переговоры - ред.), но не настолько уж сложные", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде

Первая встреча Трампа и Зеленского, в феврале 2025 года, закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.

В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США

Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.