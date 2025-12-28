Россия серьезно настроена на украинское урегулирование, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Россия очень серьезно настроена на урегулирование украинского конфликта.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) очень cерьезен (в вопросе украинского урегулирования - ред.). Я думаю, я могу так сказать", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Таким образом американский лидер отверг мнение журналистов о якобы отсутствии серьезных намерений со стороны Москвы в урегулировании конфликта.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже, где Трамп и Путин ранее провели встречу.
По итогам саммита на Аляске Путин заявлял о заинтересованности России в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее он не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Российский лидер 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа, предпринимателя Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.