Трамп проведет разговор с европейскими лидерами - РИА Новости, 28.12.2025
21:38 28.12.2025 (обновлено: 22:18 28.12.2025)
Трамп проведет разговор с европейскими лидерами
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что проведет телефонный разговор с европейскими лидерами после встречи с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 28.12.2025
дональд трамп, сша, флорида, владимир зеленский, мирный план сша по украине, в мире
Дональд Трамп, США, Флорида, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, В мире
© AP Photo / Alex BrandonВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что проведет телефонный разговор с европейскими лидерами после встречи с Владимиром Зеленским.
"Мы собираемся поговорить с европейскими лидерами", - сказал Трамп в ходе встречи с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского
Вчера, 22:15
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским
Вчера, 21:32
 
