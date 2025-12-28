Рейтинг@Mail.ru
28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 28.12.2025
Трамп внимательно выслушал оценки России по Украине, заявил Ушаков
Трамп внимательно выслушал оценки России по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп внимательно выслушал оценки России по Украине, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки перспектив выхода на договоренности по украинскому урегулированию, сообщил помощник... РИА Новости, 28.12.2025
Трамп внимательно выслушал оценки России по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп внимательно выслушал оценки России по украинскому урегулированию

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки перспектив выхода на договоренности по украинскому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин и Трамп созвонились в воскресенье, разговор продолжался один час 15 минут.
"Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности", - сказал Ушаков журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ сообщили, чего боятся в команде Зеленского
© 2025 МИА «Россия сегодня»
