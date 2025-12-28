Рейтинг@Mail.ru
Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
20:58 28.12.2025
Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому... РИА Новости, 28.12.2025
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп сказал, что убедился в стремлении РФ к урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию (ситуации на Украине - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп говорил с Путиным о скорейшем завершении конфликта, заявил Ушаков
