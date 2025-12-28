https://ria.ru/20251228/tramp-2065227184.html
Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков
Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:58:00+03:00
2025-12-28T20:58:00+03:00
2025-12-28T20:58:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_45d7af7685fa98b4a99ae9c63e1d949a.jpg
https://ria.ru/20251228/ushakov-2065227055.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_25c98ab48a21fa01fea02617016bb87c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп сказал, что убедился в стремлении РФ к урегулированию на Украине