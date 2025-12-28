Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.