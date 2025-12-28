Рейтинг@Mail.ru
28.12.2025
20:56 28.12.2025
Трамп хотел поговорить с Путиным перед встречей с Зеленским, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп хотел обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросов перед очной встречей с Владимиром Зеленским, заявил помощник... РИА Новости, 28.12.2025
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросов перед очной встречей с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Разговор российского и американского лидеров состоялся в воскресенье. По словам Ушакова, разговор был организован по инициативе президента США, который хотел обсудить с Путиным нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования.
"Он (Трамп - ред.) хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским чуть позднее сегодня в Мар-а-Лаго во Флориде", - сказал Ушаков журналистам.
