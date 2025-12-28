Рейтинг@Mail.ru
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/tramp-2065226584.html
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин привел главе США Дональду Трампу подробные аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:55:00+03:00
2025-12-28T20:55:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
https://ria.ru/20251228/ushakov-2065226360.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков

Ушаков: Путин привел Трампу аргументы об ориентире на понимания Анкориджа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привел главе США Дональду Трампу подробные аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже и в ходе российско-американских контактов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
“Весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже, и многочисленных контактов представителей двух администраций”, - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ушаков рассказал, что Трамп хотел обсудить с Путиным
Вчера, 20:52
 
В миреРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала