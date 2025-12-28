https://ria.ru/20251228/tramp-2065226584.html
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин привел главе США Дональду Трампу подробные аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:55:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков
Ушаков: Путин привел Трампу аргументы об ориентире на понимания Анкориджа