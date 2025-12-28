Рейтинг@Mail.ru
20:52 28.12.2025 (обновлено: 20:55 28.12.2025)
Трамп признал украинский кризис самым сложным для себя, заявил Ушаков
Трамп признал украинский кризис самым сложным для себя, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:52:00+03:00
2025-12-28T20:55:00+03:00
Трамп признал украинский кризис самым сложным для себя, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин указал Трампу на важности пониманий Анкориджа, заявил Ушаков
