Трамп признал украинский кризис самым сложным для себя, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 28.12.2025
Ушаков: Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным