Трамп играет в свою игру, обсуждая урегулирование на Украине, заявил Пушков

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает играть в собственную игру, обсуждая урегулирование на Украине, мнение европейцев для него несущественно, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее президент США заявил изданию Politico, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения.
"Трамп ясно дал понять распределение ролей. Можно предположить, что его встреча с Зеленским пройдет именно в таком ключе: Трамп будет смотреть, что у того есть, и соотносить со своими планами. Тот факт, что Зеленский согласовал все свои пункты с европейцами, имеет для Трампа несущественное значение. Трамп продолжает играть в собственную игру", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что своей позицией в отношении плана Зеленского Трамп показывает, кто, по убеждению американского президента, держит в своих руках судьбу урегулирования, а заодно и самого Зеленского.
Ранее Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Накануне своего визита во Флориду Зеленский побывал в канадском Галифаксе, где встретился с премьером Марком Карни. Зеленский поднимал вопрос ПРО и надеялся на присоединение европейских лидеров к переговорам. По данным украинских СМИ, Зеленский уже в США.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.