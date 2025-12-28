Стало известно, что делал Трамп перед встречей с Зеленским во Флориде

Сообщалось о желании Зеленского встретиться с Трампом в период Дня благодарения, в конце ноября. Но Трамп предпочел его обществу компанию семьи, заявив, что контакт с Зеленским состоится, только если договоренность об урегулировании будет достигнута. Президент США в разговорах с журналистами высоко оценивал вероятность достижения договоренности на предстоящей встречи. Новых данных о воскресном расписании Трампа не сообщалось, ранее Белый дом информировал, что встреча с Зеленским начнется в час по полудни местного времени (21.00 мск). До часа по полудни в воскресном расписании Трампа нет мероприятий. Играть в гольф на свой курорт по соседству он ездит без предупреждения.