В РАН не исключили военных действий США против Венесуэлы

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет военного столкновения с Венесуэлой, однако психологическое напряжение между двумя армиями может перерасти в боевые действия, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

"Я думаю, что Трамп не хочет никаких вооруженных действий. Он понимает, что риски очень высоки, но вероятность столкновения возможна. Во-первых, Трампу, возможно, придется что-то предпринять, какие-то небольшие военные акции. Во-вторых, когда две армии находятся так близко друг к другу, когда есть серьезное психологическое напряжение, то оно может перерасти в реальные военные действия, поэтому исключать боевого столкновения сегодня я бы не стал", - сказал агентству Розенталь.