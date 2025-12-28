В РАН не исключили военных действий США против Венесуэлы

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет военного столкновения с Венесуэлой, однако психологическое напряжение между двумя армиями может перерасти в боевые действия, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
"Я думаю, что Трамп не хочет никаких вооруженных действий. Он понимает, что риски очень высоки, но вероятность столкновения возможна. Во-первых, Трампу, возможно, придется что-то предпринять, какие-то небольшие военные акции. Во-вторых, когда две армии находятся так близко друг к другу, когда есть серьезное психологическое напряжение, то оно может перерасти в реальные военные действия, поэтому исключать боевого столкновения сегодня я бы не стал", - сказал агентству Розенталь.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
